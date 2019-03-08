台東高中旁提款機遭空氣槍怪客毀損 台東警方偵破

2019-03-08 09:08

［記者王秀亭／台東報導］台東高中旁ATM提款機6日傳出遭人開槍，整片玻璃成蜘蛛網狀碎裂，警方獲報後展開偵辦，昨天下午將涉嫌的梁姓男子及犯案工具BB帶回，梁男表示是一時興起而為，警方依毀損罪嫌將梁男移送台東地檢署偵辦。

台東民眾6日清晨到台東高中旁ATM提款機提款時，赫然發現提款機的玻璃碎裂，嚇得趕緊報案，警方封鎖現場，鑑識小組到場採證並展開調查後，找到3顆鋼珠彈殼，經查訪周邊民眾、擴大調閱案發地點周邊監視器，確定該案在2月28日發生，且提款機附近2輛老舊汽車同樣遭到破壞，警方迅速掌握涉案車輛，並鎖定涉嫌人。

台東警方經漏夜埋伏守候，昨天下午將梁姓男子及犯案工具帶回偵辦。

據了解，梁男平日以打零工維生，日前因新購空氣槍，一時興起，隨機在街上找尋老舊車輛毀損汽車玻璃尋樂，經過該ATM提款機時，以BB槍毀損該ATM外圍之玻璃門。

警方初步了解，涉案的BB槍未具殺傷力，全案依毀損罪嫌移送台東地檢署偵辦。

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