慶祝婦女節 白河分局贈花女警與女警眷

2019-03-07 23:15

〔記者王涵平／台南報導〕感謝老婆！白河分局長斯儀仙今邀男性同仁眷屬參加慶祝婦女節活動，男警轉交分局長贈送的白河蓮花與謝卡，感謝辛勞持家的另一半，此外，斯儀仙也逐一贈花感謝女性同仁辛勞。

慶祝活動在輕鬆浪漫的氣氛中揭開序幕，斯儀仙先向辛苦的女性同仁表達關懷及慰勉之意，祝福婦女節快樂，永遠健康、美麗、自信！同時也對男性同仁的另一半表達謝意。

南市首位女姓分局長斯儀仙特別請請男警轉贈分局致贈的蓮花與謝卡，讓平時值勤時嚴肅的男警覺得很不好意思，在分局長與同仁眾目睽睽見證督促下，有的單腳下跪送花，有的獻花兼獻吻，有的相視靦腆傳情，博得陣陣掌聲。

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