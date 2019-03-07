綠島監獄傳受刑人蓋棉被自縊亡 遭質疑24小時監控散漫

2019-03-07 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕綠島監獄昨傳有受刑人疑似因有精神問題，又受不了刑期漫長，遂在棉被中自縊身亡，不過有民眾質疑，監獄裡每間牢房的狀況24小時明明都有人監看，且每15分鐘就會有人進去巡房一次，發生這種事情都是因為內部管理太過鬆散。

綜合媒體報導，該受刑人因有嚴重的情緒障礙需固定服藥，但昨天上午他用藥完後，卻以精神不佳為由拒絕外出運動，繼續在房內休息，並趁管理員離開後蓋著棉被自縊。

對此獄方表示，該受刑人可能是因為還有近30年的刑期，覺得「人生茫茫，離自由太過遙遠」才會尋死。

不過一名曾在監所工作的人卻爆料，綠島監獄24小時都有監視器監看，且每15分鐘場舍還會巡房一次，受刑人在這種情況下還能夠從容尋短，明顯是獄方平時管理太過散漫、嚴重失職。

檢方今調閱錄影帶畫面後表示，死者是趁巡房人員離去後自縊再躲進棉被內，雖然頭部之後還有再冒出，但因為動作太固定才讓管理員驚覺有異，「單憑監視器畫面，實在很難判斷死者在做什麼事」。

目前獄方已對死者家屬展現最大的誠意並給予協助，而死者家屬也對檢方相驗的死因未表示任何異議。

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