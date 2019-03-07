詐團成員與女友吵架回不了國 向日本警方求救

2019-03-07 13:58

［記者楊政郡／台中報導］去年首件台日合作打擊詐欺機房案，台中地檢署擴大追查，發現主謀黃男2016年間就陸續在日本某處、哥斯大黎加聖荷西區、日本愛知縣等設詐騙機房，專騙對岸中國人民，但僅查到愛知縣機房得款13萬餘元人民幣，其餘各機房未查獲帳冊及被害人，檢方偵結依加重詐欺及組織犯罪條例起訴黃等10人。

檢察官查出，本案是因詐團成員蔡某，2018年與黃某一起到日本愛知縣機房，當任詐團機手，但同年6月蔡與在台女友吵架，蔡急著要回台見女友，但詐騙機房屬集體管理，行動受限，與機房成員有所爭執，私下透過電子郵件向大阪辦事處求救，大阪辦事處向日本警方報案，日警以為人口販運，但攻堅時後人去樓空，全案報給台灣檢警後續偵辦。

台灣檢警展開偵查，鎖定夏姓詐團成員，夏某在2018年9月23又再次到日本，準備重起爐灶再設置機房，經台灣司法報請日本警方在機場逮捕夏男而遣返。夏嫌回台後檢警隨即展開搜索，在台灣逮捕黃某等多人，查扣現金40餘萬元，及不動產一棟。

檢警擴大追查，黃早在2016年在日本某處、2017年在哥斯大黎加聖荷西區，就出資召擊成員到當地行機房詐騙，有被告供稱這兩處機房獲利上億元，黃某每個月發出的薪水就數百萬元，但已無從調查帳冊及被害人身分，而在日本國愛知縣機房，查出2中國人被騙，各1萬餘及11萬餘元人民幣。

檢警在台灣逮獲黃男等人，查扣手機、現金、筆電等物，查扣黃男以犯罪所得買下位於台中市太平區育賢段的豪宅，價值3000多萬（登記黃母名下），被告等多人確實在2016年有到日本、2017年有被告等多人到哥斯大黎加之出入境證明，加上被告黃嫌等多人供詞，確有在上述3處機房進行詐騙情事。

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