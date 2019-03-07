李新墜樓現場「口罩女」被誤認 郭新政怒告誹謗不起訴

2019-03-07 11:43

〔記者黃捷／台北報導〕台北市議員李新2017年9月28日清晨墜樓身亡，案發現場出現一名打電話的「口罩女」，儘管面對記者追訪，「口罩女」均未回應，仍有媒體直指她是李新女友郭新政，並大肆報導，但其實她是李新文山婦女後援會的執行長林麗君。郭新政得知此事，認為林假冒身分損及她名譽，怒告誹謗，但台北地檢署認為罪證不足，處分不起訴。

案方當天，林麗君戴著口罩現身李宅樓下，有媒體誤認她為郭新政，上前堵麥克風訪問，記者不停地喊「郭小姐」，但林沒有任何回應，只顧講手機、閃躲媒體，有媒體因此認定她就是郭，進而大幅報導。

不過，郭新政不久後澄清，表示當天早已聽從李新指示出國避風頭，不可能出現在現場，認為林麗君沒有當場否認，疑似是假冒她身分，損害她的名譽，氣得提告誹謗。

但檢察官調查認為，林麗君身為李新文山婦女後援會執行長，到場關心李新狀況合情合理，且依當時的狀況，確實有可能忙於聯繫，不願接受媒體任何的採訪，難認林故意冒充郭，因此依罪證不足處分不起訴。

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