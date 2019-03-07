逆向穿梭車陣邊丟毒品 直擊民眾：真是不要命！

2019-03-07 11:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市柯姓男子攜毒外出還不安分，騎車違規逆向遇警攔查時假意配合，隨即因心虛拒檢再度逆向在車陣中狂飆亂竄，警方唯恐危及用路人安全，保持目視距離尾隨，前後追逐近5分鐘，終將他當街逮捕，只是追捕過程太驚險，讓直擊民眾頻呼，真的是不要命了。

台中市第二分局立人派出所員警，昨天傍晚巡邏中清路與太原路口時，發現騎車的33歲柯男違規逆向行駛，準備攔查時，柯男因心虛加速逃逸，還不斷闖紅燈企圖甩掉警方，隨後他一度在進化北路與梅川西路口被警方攔下時，先是假裝配合，接著再度拒檢闖紅燈逆向逃竄。

由於當時進化北路上的車流量不小，只見柯男不要命似的瘋狂穿梭在車陣中亂竄，警方唯恐危及其他用路人安全，除保持一定目視距離追逐，並通報線上警網支援加入圍捕，前後追捕5分鐘，最後在美德街將柯男攔下壓制上銬逮捕 。

此時柯男竟趁亂將2小包安非他命丟棄在路邊的機車旁，企圖滅證逃避查緝，但此舉仍被眼尖員警看在眼裡追回查扣，打零工為生的柯男供稱，因經濟壓力大才染毒舒壓，當天因持有毒品怕事跡敗露才逃跑，訊後全案仍依毒品罪嫌送辦。

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