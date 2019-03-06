獨家》單親爸第4度酒駕被抓 法院認定無悔意判他坐牢

2019-03-06 20:19

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓單親父親曾三度酒駕被抓，酒測值甚至達驚人的1.97毫克，都獲輕判得易科罰金了事，不料，去年兒童節下午竟酒後騎車被抓，測到酒測值超標的0.4毫克，雖然陳男打出溫情牌，以他必須撫養兩個年幼小孩為由，請求法官「再給我一次機會」，但高等法院認定他執意酒駕，無悔意，今判他7月徒刑，首度須入獄定讞。

陳男2012年首度酒駕被查獲，新北地檢署給予改過自新機會，僅予以緩起訴處分，但不久仍被騎車自摔而被查獲酒駕，酒測值高達1.97毫克，已達爛醉程度，由於他獲後態度良好，這回只被新北地院判處罰金九萬元；不料，陳男2016年第三度酒駕被逮，其酒測值達1.26毫克，被判6月徒刑，得易科罰金18萬元確定。

沒想到，陳男去年4月4日兒童節下午，酒後仍騎機車被查獲，酒測值為0.4，已起過法定公共危險罪的法定酒測值0.25，被檢方起訴。

與妻子離異的陳姓男子，目前獨自撫養兩名小孩，他庭訊時，發誓不敢再酒駕了，指稱他和前妻離婚後，平時兩名小孩交由他父母照顧，他則是家中經濟支柱，若他被判入獄，家中將無經濟來源，請求法官表示「再給我一次機會」，請求能夠輕判，或判6月以下得易科罰金的刑期。

不過，高院查看陳男歷年來酒駕紀錄，最近一次已判6月徒刑，得易科罰金18萬元，當時陳男也是保證不會再犯，這次卻仍再度酒駕，且屬於累犯，因此今不再輕判，判他7月徒刑應入獄。

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