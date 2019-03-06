酒駕者到殯儀館體驗「生命教育」 立院司委會通過臨提

2019-03-06 19:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕酒駕事件引發輿論沸騰，立法院司法及法制委員會今天併案審查刑法部分條文修正草案，會中通過民進黨立委何志偉的臨時提案，請檢察機關研議修改辦理易服社會勞動作業要點規定，讓酒駕者到殯儀館，以社會勞動形式體驗「生命教育」。

酒駕撞死人事件頻傳，也引起社會高度關注，法務部日前公布修正刑法第185條，酒駕再犯若致人於死，最重可判死刑；法務部已將修法草案送行政院審查。

立法院司法法制委員會今天邀請法務部進行業務報告，有立委建議實施「連坐」來遏止酒駕，對此，法務部長蔡清祥答詢表示，基本上任何遏止酒駕的法律或措施，法務部都支持，但若有涉及其他部會的措施，還需要等行政院跨部會會議時，再聽其他部會的意見。

會前媒體詢問法務部長蔡清祥，其他部會提議，除了酒駕者加重刑責以外，協助停車或同車者，可用行政法方式處罰，對此，蔡清祥回應，法務部修正草案已經送行政院審查，要等行政院審查後才會確定。行政院將於下周進行跨部會會議，目前各部會確實對修法都已經有共識，但還是要等跨部會會議時，再聽聽其他部會的意見。

司委會也也通過臨時提案，民進黨立委何志偉提案指出，請檢察機關研議修改辦理易服社會勞動作業要點規定，在勞動服務項目中增設體驗生命教育課程，成為檢察機關的裁量選項，讓酒駕者到殯儀館以社會勞動形式體驗生命教育；民進黨立委鄭運鵬建議，逼車、超速等故意的危險駕駛行為也應一併納入。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/