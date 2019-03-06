移工被逮沒錢吃飯只能挨餓？移民署：未有收容人挨餓狀況

2019-03-06 14:54

〔記者王冠仁／台北報導〕移工聯盟今天前往移民署前抗議，他們聲稱逾期移工被逮後，被移民署送到臨時收容所，卻沒有提供食物，移工還必須自費購買，有人曾沒錢而挨餓多天。不過，移民署澄清，臨時收容所內的移工並未有沒錢吃飯挨餓的情況，若遇到移工沒錢支付伙食費，移民署也會想辦法讓他們能夠溫飽。

移民署指出，實務上，移民署對於臨時收容所受收容人如無力支付伙食費者，都會尋找善心店家與民眾提供愛心便當，或由同仁協助支付伙食費或提供膳食，或由公務預算支付伙食費，並無讓受收容人無錢挨餓的情況。

依現行法規，收容人必須自行支付伙食費，但若有無力負擔者，移民署會由就業安定基金墊付後，向應負擔者追討費用，或由公務預算支應。

為避免臨時受收容人沒錢而需向其他受收容人借錢的情況，移民署已要求各專勤隊，對於受收容人入所前，清查當事人財物，若當事人無財力支付伙食費者，一律由就業安定基金墊付後，向應負擔者追討費用，或由公務預算支應。

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