剩下10天補選 謝龍介宣傳車躺昏迷神秘男子

2019-03-06 10:06

〔記者王捷、萬于甄／台南報導〕投入立委補選的謝龍介，今天早上北區服務處開門時，發現宣傳車上躺了一名神秘男子，經查這名60歲的吳姓男子，凌晨2時許自己爬上宣傳車，但是被發現時，頭部已經有了鈍傷，身邊還有一把水果刀、一張字條上有寫「謝龍介恨你」，警方目前將男子送醫昏迷指數三，至於男子爬上宣傳車後做了什麼事？轄區警五分局指出，案情的細節都在調查中。

謝龍介今早在新市掃街拜票得知消息時，表示並不曉得事發經過，但他也強調，在選舉的敏感時刻，「最好不要用這種手腳」，希望只是單純的意外。

立委補選剩下10天，不過在這個敏感時刻，謝龍介服務處的宣傳車上卻躺了一名神秘男子，警方指出，吳男住在北區，目前從人際關係中還查不出與服務處人員有關係，凌晨2點他爬上宣傳車後，在車內不曉得發生什麼事。

由於接近立委補選的選舉期間，警方不得不謹慎，已經將全案報請檢察官指揮，同時在宣傳內發現，吳男身邊有一張寫著「謝龍介恨你」的紙條、一把沾血的水果刀，對於男子目的為和？在宣傳車內發生什麼事，如何受傷？這些疑點目前都還在一團迷霧中。（11:03更新，補充謝龍介說法）

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