獨家》只想選里長 不管女兒重障負債千萬 法院判准離婚

2019-03-06 01:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一名前「里長伯」與原配結婚後，育有三名子女，其中小女兒因重度智能障礙需要照料，但「里長伯」卻一心競選里長，不只不管家中事務，也不照顧女兒，在外還積欠千萬債務，依靠原配償還，但卻花天酒地還不時毆打原配出氣，裡外形象差很大，直到子女成人，原配不堪壓力向法院訴請離婚獲准。

該「里長伯」原配主張，兩人於1981年7月4日結婚結婚，婚後育有2女1子，其中小女兒是重度智能障礙，但這名「里長伯」卻不顧家，心情不好稍有事情不順，便毆打原配出氣，對亟需照顧的小女兒也置之不理，反而為了競選里長，在外熱心服務民眾，顯得相當諷刺。

原配更說，由於「里長伯」常常在外應酬、花天酒地，久而久之竟然積欠龐大千萬債務，全部依靠原配標會、借錢周轉還債，因生活壓力太大「甚至想帶著小女兒輕生」，後來不忍心親生骨肉，只好硬撐。

該名「里長伯」與原配分居10多年，他堅持不願離婚。他稱，與妻子分居主要是妻子「個性不好」，他以三字經問候妻子後，便生氣搬走，而他擔任里長時，不能搬至妻子住處，「不然會遭受里民非議」，不過他現在沒有選上里長、無職務在身能回家幫忙。

兩人長子證稱，被告長期未給家用母親常要借錢、標會度過難關，可以說「借錢過日子」，連自己畢業工作後都陸續還了4、5 百萬債務，且父親從未照料過患有重度智能障礙的妹妹一天，但選上里長後卻一直在外面熱心助人。

法官審理後，認為該「里長伯」專注競選里長，卻疏於照料家庭，且被告里長伯稱「現在沒有選上里長，就可以回家幫忙照顧女兒」之語，可見其關心其里長公職甚於婚姻維繫，故判准兩人離婚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/