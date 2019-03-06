撞臉Michael泰籍賣淫女捲款逃 雞頭下「桃色通緝令」

2019-03-06 05:00

〔記者王捷／台南報導〕花名「智喜」的泰籍賣淫女與友人一起來台賣淫，疑似因為2天來生意不好，2人拿走雞頭的2萬多元，雙雙潛逃脫離應召站，讓雞頭不敢報案，只好發布「桃色通緝令」封殺2名賣淫女，指稱智喜外貌與已故巨星麥可傑克森撞臉，希望用高辨識度，找到2名賣淫女下落；警方得知後嚴正指出，不允許應召集團動私刑，會徹查是否有涉嫌妨害風化或人口販運。

智喜與友人在上個月27日入境，預計在這個月13日出境，與應召站接洽並提供旅館讓兩人接客，並依市場價讓2人抽成，性交易1次30分鐘向男客收2000元，小姐拿900元、應召站則拿1100元，如果是50分鐘則向客人收2800元、小姐則拿1200元，應召站抽成的費用中，其中有200元是負擔旅館住宿費、小姐的三餐還有工作上所需用品。

但是，智喜與友人的生意並不好，上了兩天班兩人平均一天才5名男客上門，智喜可能覺得賺不到錢，趁著雞頭還沒有拆帳，2人就拿走2萬元走人行方不明，雞頭發現2人偷了錢消失，但因為從事不法性交易不敢報案，只好透過人際發布桃色通緝，讓2名小姐無法繼續在台灣賣淫，也無法到他應召站工作。

應召站聯絡泰國淫媒，拿到兩人的護照照片，並將2人的宣傳照PO出，告訴其他同行2人的所作所為，同時宣稱智喜與逝世的國際巨星麥可傑克森撞臉，希望用高辨識度，找到2名賣淫女下落。

律師洪明憲指出，賣淫女子捲款應召站的不法所得，可能涉嫌侵占，而應召站可能涉嫌妨害風化，而人口販運要看構成要件。警方指出，雖然賣淫女侵占不對，但應召站所涉刑法更過賣淫女，一定會啟動徹查，台灣是法治國家，不允許應召站動用私刑。

移民署台南第一服務站指出，2名賣淫女子，如果賣淫屬實，可能觸犯移民法18條，從事與來台目的不符活動、有妨害善良風俗的行為，如果查到安排驅逐出境，未來駐外簽證官也可能將2人列入黑名單，不允許入境。

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