稱討債土城巷內開4槍逞兇 嫌犯收押禁見

2019-03-05 20:13

〔記者王定傳／新北報導〕新北市土城區立德路74巷昨發生槍擊案，47歲程男遭26歲陳姓男子從後開槍襲擊受傷，警方逮捕陳男後，他宣稱因對方欠他朋友500萬債務不還，臨時起意犯案，但又無法清楚交代友人姓名、聯絡方式及具體債務糾紛等，新北地檢署訊後聲押陳男，法院認為陳男涉犯殺人未遂等罪嫌且有串證之虞，裁定羈押禁見。

本案發生於昨日下午5時許，陳男在土城立德路74巷內持槍從程男背後開槍，犯案後一度想搭計程車逃逸，但隨即被警方逮捕，程男下半身共有4處槍傷，所幸就醫後暫無生命危險。

法院認為，陳男承認涉犯恐嚇、非法持有槍彈罪，否認殺人未遂罪嫌，但依被害人受傷情形，檢方認為他持槍朝被害人射擊，主觀上有殺人不確定故意，並非無據，足認涉犯上述犯罪嫌疑重大，殺人未遂又是重罪。

法院還指出，陳男辯稱因被害人與其友人有債務糾紛，偶遇被害人而臨時起意犯案，卻無法清楚交代其友人姓名、聯絡方式及具體債務糾紛，且他與被害人並不熟識，檢方綜合卷內事證認為他可能受指使犯案，有所依據，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，考量他公然持槍射擊，嚴重危害社會治安，認有羈押必要，應予羈押，並禁止接見、通信。

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