太平噴漆怪客抓到了 破壞原因曝光！受害女車主有夠衰

2019-03-05 16:37

〔記者陳建志／台中報導〕抓到了！台中太平一名魏姓女子，上月20日將車停在私人車位，沒想到隔天早上要取車時，發現車門、引擎蓋、擋風玻璃全都遭人噴漆破壞，因未和人結怨，不解為何遭盯上？報案後並將影像po網，提醒大家注意這名噴漆怪客，警方獲報後調閱監視器，通知涉嫌的周姓男子（38歲）說明，周男到案表示，當天下午在附近和人發生行車糾紛，以為就是這台車，才會噴漆洩憤，訊後依毀損罪嫌函送法辦。

這名住在太平新平路2段附近的魏姓女車主，上月底向警方報案表示，20日將車停在自己的停車位內，沒想到隔天早上要開車時，發現駕駛座車門、後照鏡、引擎蓋、擋風玻璃，都遭人噴上橘紅色的漆，因覺得噴漆者太可惡，立刻向警方報案。

太平分局新平派出所廖文雄所長表示，獲報後依據被害人提供的監視器，以及路口監視器，發現一名男子，20日當天晚間10點左右，徒步走到被害人車子旁，拿出一罐噴漆就朝車子亂噴，犯案後並徒步逃逸。

廖文雄表示，因嫌犯刻意不使用交通工具到場，經擴大調閱監視器，發現嫌犯將機車停在遠處再徒步犯案，鎖定周姓男子（38歲）犯案，立刻通知周男到案說明。

周男供稱，當天下午騎機車趕著上班，行經太平新平路2段和溪洲路口時，和一輛銀色轎車差點撞上，並和車主起口角，因越想越不爽，才會當天晚上下班後，回到附近想找該輛車噴漆洩憤，因魏姓車主的車型和顏色和下午發生行車糾紛的車子一樣，以為就是那輛才會認錯噴漆，警方訊後今天依毀損罪嫌函送法辦。

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