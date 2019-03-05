經驗豐富？半月被抓2次 酒駕6次男「熟練」酒測過程

2019-03-05 11:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕已經有5次酒駕記錄的42歲楊姓男子，本月2日酒後騎機車被員警攔檢，他深知警方酒駕取締的標準作業程序（SOP），主動把機車交給員警，再把機車停好，配合員警酒測，整個過程相當「熟練」，他說，每逢心情不佳，就想用酒精麻醉自己，當時因工作不順心情鬱悶，獨自到PUB喝悶酒，酒測濃度高達0.82毫克，依公共危險罪法辦，更糟的是，他上月14日才被警方查獲第5次酒駕，僅半個月又被查獲第6次酒駕，法院可能不會輕判。。

台中市警察局第二分局育才派出所警員王楚翔、錢明緯，2日清晨3時許，巡邏經北區三民路與公園路口，發現楊男駕駛重機車，卻沒有開啟車燈，遂於公園路與大誠街口將他攔下盤查，楊男自知法網難逃，竟「熟練」的把鑰匙交給員警，再把機車停好，等候警方酒測，警方詢問他是否喝酒？楊男很配合的點頭。

警方發現，楊男有5次酒駕記錄，第一、二次是2003年4月與2004年10月，事隔3年多，2008年5月再犯第三次酒駕，2012年11月又犯第4次酒駕，之後的6年間，就沒有再犯記錄，卻又在今年2月14日犯下第5次酒駕，更糟的是，僅約半個月，他又在本月2日犯下第六件酒駕。

楊男說，心情不佳就想以酒精麻醉自己，當天又因工作不順心情鬱悶，到繼光街上的PUB喝悶酒，喝4瓶 啤酒就離開，準備要去訪友，心想友人就在附近，貪圖一時方便，就騎機車去，卻被警方查獲，警方也只能再三告誡改掉酒後駕車的惡習，勿害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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