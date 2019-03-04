3/4 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-03-04 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月4日）開獎的第108000018期威力彩、第108000054期雙贏彩、第108000054期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000018期威力彩中獎號碼為：「02、17、19、21、27、30，第二區：02」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共35注中獎，每注可得2萬元；伍獎共159注中獎，每注可得4000元；陸獎共1164注中獎，每注可得800元；柒獎共2207注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2693注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5162注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9108注中獎，每注可得100元。

第108000018期38樂合彩中獎號碼為「02、17、19、21、27、30」，五合摃龜；四合共1注中獎，可獨得6萬7500元；三合59注中獎，每注可得5750元；二合共1061注中獎，每注可得750元。

第108000054期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、09、11、12、14、16、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共478注中獎，每注可得500元；肆獎共3579注獲得，每注可獲得100元。

第108000054期今彩539中獎號碼為「09、11、13、24、39」，頭獎摃龜；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共7155注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8860注獲得，每注可獲得50元。

第108000054期39樂合彩中獎號碼為「09、11、13、24、39」，四合13注中獎，可得21萬2500元；三合共175注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7805注中獎，每注可得1125元。

第108000054期3星彩中獎號碼為「499」，正彩共49注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000054期4星彩中獎號碼為「0320」，正彩共26注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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