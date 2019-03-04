不捨女兒被逮捕 媽媽竟對警察這樣做…

2019-03-04 22:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕52歲劉姓男子酒後「撩妹」，與61歲楊姓婦人及其38歲許姓女兒發生拉扯衝突，正當員警欲送劉男送醫驗傷時，突遭這對母女阻擋，員警好話勸說，許女仍打了劉男一巴掌，因涉嫌妨害公務，員警逮捕許女，楊婦不捨女兒，竟對員警抓頭髮、打下巴、抓手指，警方依妨害公務罪嫌將楊婦及許女移送法辦；另外，她們控告劉男傷害及公然侮辱，劉男也反控傷害。

3月4日凌晨約3點，高雄市左營分局新莊派出所獲報，指左營區華夏路某家卡拉OK發生喝酒糾紛，雖然警方到場時，已無肢體衝突，但楊婦、許女及劉男情緒激動，堅持提出告訴，警方將他們帶回派出所偵辦。

原來楊婦與許女及同事到卡拉OK喝酒唱歌，劉男竟前去搭訕許女的同事，許女制止劉男，劉男反要求許女伴唱，還說輕佻的話語，楊婦認為女兒被欺負，於是發生肢體衝突。

因劉男聲稱受傷，要求到醫院驗傷，不料楊婦及許女擋住警方巡邏車，不讓員警載劉男前去驗傷。

雖然員警好話勸說，但許女情緒依然激動，並突然毆打劉男左臉頰，警方立刻壓制許女，以妨害公務罪嫌逮捕，沒想到楊婦竟拉扯鍾姓警員的頭髮，再打另兩名警員的下巴並抓傷手指，最後員警齊力將她制伏。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/