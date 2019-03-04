台男走私冰毒到紐西蘭被逮 怕祖母擔心求隱藏身分

2019-03-04 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕1名台灣籍男子與另1名中國男子涉嫌走私110公斤「冰毒」（methamphetamine，又稱甲基安非他命）到紐西蘭，其總價值高達5500萬元紐幣（約11.5億元台幣），紐國海關稱這是他們查獲最大宗的毒品走私案之一。

據紐西蘭媒體《stuff》報導，39歲于姓台灣男子與27歲的中國男子孫林莫（Linmo Sun）涉嫌以電動高爾夫球車作掩護，在車內電瓶夾帶重達110公斤的冰毒，除冰毒外，車內還藏有2把手槍，2名嫌犯上週被逮，由於孫男不會英文，需備翻譯，今（4日）才在奧克蘭地方法院開庭審理。

台籍于姓嫌犯稱，不希望被捕消息驚動在家鄉的年邁祖母與外婆，透過律師申請新聞禁令，避免身分曝光，不過遭法官駁回，由於2人皆不認罪，預計5月再度開庭。

據當地《毒品濫用法》的規定，冰毒屬於A級毒品，製造、走私、販售、供應甲安，最高可判處無期徒刑。

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