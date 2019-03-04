連續5次酒駕最後害死親生女 貪杯婦判3年6月

2019-03-04 17:04

［記者陳賢義／台東報導］台東林姓婦人貪杯成癮，連續4次酒駕被逮仍不知覺醒，去年6月間在工作的檳榔攤喝下了一整瓶保力達，又再騎機車上路，後座還載著就讀國中的女兒，自撞路邊停車，造成女兒頭部重創不治悲劇，台東地方法院日前審結，判處3年6月徒刑。

去年6月18日下午，林婦在台東縣卑南鄉一家檳榔攤工作時，一邊工作一邊喝保力達藥酒，獨自喝掉1整瓶，當日下午6時10分許，騎機車載著就讀國中的女兒，行經台東市青海路1段時，連續追撞2輛停在路邊的自小客車，造成後座女兒彈飛落地，頭部嚴重受創昏迷，經送醫救治，同年月23日因頭部外傷顱內出血死亡。

貪杯害死親生女，林婦悲慟不已，儘管事後與離婚老公取得和解，但法官認為林婦連同去年6月酒駕肇事，已是第五度酒後駕車，第四次被判處有期徒刑5月確定，2017年9月4日執行完畢出監，駕照也被註銷，既漠視自身安危，也枉顧公眾安全，屢屢酒駕被查獲，仍不知警惕檢束，素行非佳，應予嚴加責難，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，累犯，處有期徒刑3年6月。

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