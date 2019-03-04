男子違停遇盤查神情慌張 眼尖警查獲毒品

2019-03-04 15:30

〔記者歐素美／台中報導〕豐原分局翁子派出所員警，凌晨巡邏至豐原區豐勢路1段與向陽路口時，見1輛小客車違停在路邊紅線上，心覺有異，上前盤查，當場聞到車內濃濃的塑膠味，車上有3名男子，坐在副駕駛座的鄭男坦承拉K，並當場交出6包共重17.3公克的K他命及3包含有安非他命的毒咖啡包，另2人則否認吸毒，警方依毒品罪嫌將鄭男移送，另2人採尿檢驗，以毒品關係人函送。

翁子派出所員警於2日凌晨1點20分左右，巡邏至豐原區豐勢路1段與向陽路口時，見1輛小客車違停在路邊紅線上，引擎未熄火，立即上前盤查，車上當時共有3人，王男駕駛，鄭男（21歲）坐在副駕駛座，後座為黃男，3人供稱準備去夜唱，但員警聞到車上散發濃濃K味，鄭男見躲不掉，坦承拉K，並當場主動交出放在包包內的6包K他命及3包毒咖啡。

鄭男供稱，毒品是在廟東向一名綽號「阿松」的男子購買，王男曾有毒品前科，但王男及黃男皆否認吸毒，警方將3人帶回派出所偵訊後，採取3人尿液送驗，並依毒品罪現行犯將鄭男移送，另2人則以關係人函送。

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