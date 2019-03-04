星國情侶廚餘桶棄嬰 檢警明早相驗解剖遺體

2019-03-04 11:39

〔記者錢利忠／台北報導〕新加坡籍王男與郭女來台後產女，把女嬰丟入廚餘桶逃回星國，驚悚殘忍行徑與殺人後焚埋屍體無異，若干犯罪情節也與去年2月發生的港女命案相似，都是外籍情侶來台，犯下重罪後火速逃回國籍國，只是後者是殺女友，前者是情侶涉聯手殘害初生嬰兒；台北地檢署已立「相」字案，明早9點將相驗解剖。

檢警調查，24歲郭女上月19日與同國籍王男從新加坡搭機抵台，轉搭機捷入住台北市西門町武昌街一家旅館，25日晚間至26日凌晨，郭女疑似在旅館浴室產女，2人立即將女嬰連同臍帶、胎盤裝入購物用黑色手提袋，由王拿出去。

檢警過濾監視器發現，王男於事發凌晨3點多，提著袋子在西門町徒步繞了10多分鐘，將女嬰丟進燒肉店外的廚餘桶後，接著到超商買牛奶、零食返回旅館。燒肉店長則指出，廚餘桶固定由環保公司收取，王趁暗夜無人看管時將女嬰丟入。

檢警循線追出王男入住的旅館，發現情侶倆於上月26日中午退房，下午4點多搭機離台，已採集旅館浴室內的相關血跡送驗；女嬰上月被發現時，初步檢視遺體並無明顯外傷，檢方將於明日（5日）解剖，釐清女嬰是生產死亡、被殺或裝袋後死亡。

法務部官員指出，我國與香港、新加坡均未簽訂引渡協定，恐難把兩案嫌疑人引渡來台受審；且依國際慣例，國籍國政府會透過自己的系統進行司法調查，一般不會把國民引渡給外國政府受審。

身懷六甲的港女潘曉穎，去年2月與男友陳同佳來台旅遊被殺，陳把屍體藏入行李箱丟棄捷運竹圍站外，隨即逃回香港，1個月後因盜刷潘女信用卡被港警逮捕。因香港法令疏漏規範境外殺人罪，港方無法以殺人罪辦陳同佳，只能用竊盜罪羈押，至今近1年無進展，潘女父親多次跨海來台申冤，承辦的士林地檢署也不斷請香港提供司法互助，港府面臨多重壓力，近日宣示將修法解套。

王男與郭女的犯案地同在台灣，我國具司法管轄權，但兩人是新加坡籍，已逃回母國，新加坡也可依國籍主張管轄權，因此本案後續如何進行，得視雙方司法單位協調結果。

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