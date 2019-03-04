稱「神秘聲音控制」！涉痛毆母親致死 啃老留美女碩士收押

2019-03-04 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名7旬林姓老婦，日前遭攻擊不治，檢警調閱其住處大樓監視器畫面，發現案發前林姓老婦的女兒曾獨自頻繁進出大樓，且查無她所稱的歹徒蹤跡，昨將她拘提到案，依殺害直系尊親屬罪將她移送士林地檢署複訊，訊後依有逃亡及滅證之虞將她聲押禁見，士林地院今凌晨裁定羈押，但沒有禁見。

林姓老婦的女兒（43歲）擁美國傳播碩士學歷，曾在大學當講師，原本稱母親是在返家途中遭不明歹徒攻擊，但檢警調閱監視器畫面，發現前晚案發前她曾獨自頻繁進出大樓，且查無她所稱的歹徒蹤跡，質疑她涉案情節重大。

據悉林女國二就被送到美國求學，2011年返台，與母親一起住在天母，自稱曾在大學當講師，但疑似因私人因素，目前無業。檢警調查，林女返國後精神疑似有狀況，自稱「有東西跑到她的腦袋裡」，案發後仍自稱「腦中有神秘的聲音控制我！」但否認傷害母親。

檢警勘驗死者林姓老婦遺體，發現其後腦勺遭鈍器重挫導致顱內出血，疑為致命傷，且臉部及身體多處也有大面積瘀挫傷，生前疑遭到虐打。

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