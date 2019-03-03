女童噴槍喪命案 鑑定報告出爐 可望月底前偵結

2019-03-03 08:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕眾所矚目高雄市鄧姓女童喪命噴槍疑案，解剖、檢驗等鑑定報告陸續出爐，有助於案情釐清，橋頭地檢署將再度傳喚鄧女雙親到案說明，不排除在月底前偵結。

今年元月20日，50歲百萬房仲鄺男姓業務員，開BMW轎車載3歲女兒鄧童遊玩後，到高雄市自由路加油站清理汽車。不料，鄧童卻陳屍副駕駛座，臉、胸、腹部腫漲，喪命高壓空氣噴槍下。

檢警專案小組經過一個多月調查，勘驗現場錄影帶，採集指紋、DNA，連同錄影帶等證物，送調查局、刑事局和法醫研究所等單位鑑定、化驗，以釐清鄧童自行把玩噴槍，或是有外力介入導致死亡。

據了解，部分鑑定報告完成，已送交橋頭地檢署，基於偵查不公開，檢方拒絕公布報告內容，但卻有助於釐清真相，初步排除鄧父鄺男蓄意謀害女兒的意圖，將朝過失致死方向偵辦，刑責為2年以下有期徒刑。

檢警辦案人員收到完整的鑑定報告後，將再度開庭傳訊鄧童雙親，詢問對鑑定結果有無其他意見，並就諸多關鍵疑點訊問鄺男，儘早讓案情水落石出，並希望在月底前偵結，向社會大眾說明。

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