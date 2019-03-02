詐ViewSonic女副董2150萬 男借錢不還判2年10月

2019-03-02 23:51

〔記者陳恩惠／台北報導〕喬富傳播、丰雲資訊公司的年輕負責人賴文成，2011年剛認識優派國際（ViewSonic）女副董朱岱英，就以擴大營運需要資金，向朱女商借1300萬元未還，2013年底又佯稱已與Google公司合作，保證5年有12億商機，4個月內就詐得朱女2150萬元，鬧上法院；士林地院審結，將賴文成依詐欺取財罪，判有期徒刑2年10月，犯罪所得2150萬元沒收，可上訴。

朱女出庭證稱，她以為賴文成是個有創意抱負的年輕人，由於每次都提新方案，也因網路時代來臨，她想這年輕人很有理想抱負，才想鼓勵並幫他，也沒要利息。賴男則否認詐騙，稱想透過YouTube頻道，幫廠商作置入性行銷，這在當時絕對是獨家商業模式，只因大環境因素、YouTube當時頻寬不足，沒法推動成功，所以沒獲利也沒法還錢。

法官認為，賴男以不實事由借款、拖欠未還，證明他借款之初就沒有要還的打算，與一般有借有還，最後無力償還的情況不同，賴男利用虛構未來獲益、還款計畫方式，讓朱女錯估借貸風險，就是詐騙。

法官審酌，賴男不該利用雙方的信賴，使朱女受騙造成2150萬元損失，至今也未和朱女和解、賠償，犯後態度難認良好，至於賴男事發後，分次償還共455萬5000元，屬先錢所借1300萬元部分，與本案無關。

判決指出，賴文成在台北市開傳播和資訊公司，2011年認識女副董朱岱英，藉籌措資金、擴大公司營運，向朱女借款1300萬元，借據載明2013年6月28日還完，但賴男前債未清，財務已困窘，2013年11月14日起，以電子郵件向朱女聲稱，已和Google締約，也取得中興保全等19家大廠的廣告合約，保證5年內12億元商機。

同年11月下旬拜訪朱女時，賴男又佯稱取得Google大額訂單，需要資金進行數位製播產能升級、購置工廠、攝影設備，保證1、2年內獲利，並在2014年底前，先償還之前欠的1300萬元，還拿「Google運作報告及財務管控報告」、「廠商製播表」等文件證明，讓朱女誤信，自同年12月2日起至2014年3月3日止，陸續匯2150萬元給賴，豈料賴男一再拖欠，才知受騙。

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