藉「街頭擁抱」對少女襲胸摸臀 男子判拘55天

2019-03-02 17:05

［記者陳恩惠／台北報導］北市33歲陳姓男子，去年7月連續2天在士林捷運站外和天母街頭，以完成「街頭擁抱」任務，隨機找女子搭訕擁抱，卻趁機伸鹹豬手襲胸摸臀，分別被控強制猥褻及性騷擾防治法等罪，其中，檢方認定女留學生有同意，陳獲不起訴，另在捷運站外對女學生襲胸則依違反性騷擾防治法起訴；士林地院日前審結，依故意對少年犯性騷擾防治法，判拘役55日，得易科罰金，可上訴。

法官審酌，審酌被告為逞己慾，竟乘16歲少女不及防備之際，對她性騷擾，漠視他人身體自主權，且造成少女的心理陰影，念及被告始終坦承犯行，並有和解意願，犯後態度尚佳，經少女稱無和解意願，希望嚴懲的判決意見，考量被告碩士畢業、為一般上班族，月薪3萬餘元、未婚無子女、與已退休父母同住，需扶養父母、無前科等情狀，量處主文之刑。

判決指出，陳姓男子2018年7月28日下午1時50分許，在台北市士林區捷運士林站1號出口附近，見身著制服的女學生獨行，可知她是12歲以上未滿18歲的少女，竟趨前攀談，再趁女學生來不及抗拒之際，環抱並襲胸摸臀，以此方式性騷擾。

由於檢察官起訴時，未考量被害女學生未滿18歲，僅以違反性騷擾防治法起訴陳男，法官認為，陳男所為，是觸犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、性騷擾防治法第25條第1項之成年人故意對少年犯性騷擾罪，得加重其刑，審理時變更起訴法條。

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