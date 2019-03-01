蘇澳港蘭陽軍艦失火 海軍：維修包商燒焊不慎

2019-03-01 20:59

首次上稿 20:31

更新時間 20:58

〔記者林敬倫、羅添斌／綜合報導〕停泊於蘇澳港的濟陽級巡防艦「蘭陽軍艦」，今天下午傳出人員整修不慎引起火警，宜蘭縣政府消防局獲報後，派員協助滅火，到場時，軍方已自行撲滅火勢。軍方說，艦上立即實施損害管控，火勢在25分鐘內獲得控制，人員及主要裝備平安正常，但仍有部分裝備損壞需要修復。

宜蘭縣政府消防局下午4點左右獲報，海軍蘇澳乾塢營區內一艘正在維修的濟陽級巡防艦疑整修時不慎起火，消防局獲報後派遣馬賽及蘇澳分隊6車42人到場灌救，其中一台是泡沫車，抵達時火勢已撲滅，只剩陣陣白煙，經處理後無礙。

濟陽級巡防艦設計以遠洋反潛能力著稱，母港設於蘇澳港，海軍服役以來主要負擔台灣東北部至東部海域的巡防任務，多次偵測行經台灣東部海域的各國潛艦。

海軍艦隊指揮部晚間發布新聞稿表示，蘭陽軍艦於蘇澳船廠乾塢實施大修外包工程，下午4點25分因外包商執行船底燒焊工程溫度過高，造成爐艙控制室大量冒煙，安全值更人員發現後立即回報，艦上隨即開始實施損害管制，下午4點50分已完全管控，經檢查人員及主要裝備均正常，部分輔助裝備可於大修期間修復。

艦隊指揮部也說，海軍司令部已組成專案小組調查，釐清原因與責任，並要求外包商嚴格遵守工安，杜絕危安事件發生。

不過，據內部人員透露，蘭陽軍艦於下午4點25分外包商於左舷艙控制室執行燒焊工程時，火花不慎燃燒該室隔熱棉才引起失火，經杜姓上兵發現，旋即通知督導官班長，經搶救，火勢於下午4點50分熄滅，目前軍艦無人員傷亡，機具損傷尚待調查。起火原因與海軍新聞稿有出入。

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