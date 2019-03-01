最棒外交！台東警救單車找營地 加拿大、波蘭旅客好感動

2019-03-01 18:41

［記者王秀亭／台東報導］台東好山好水，不少外籍遊客喜愛到台東旅遊，遊程中卻遇上困難，所幸在員警協助下，繼續旅遊行程！

加拿大籍女子露瑪在國外旅遊雜誌上，看到台灣單車環島的介紹，特地安排九天十夜單車環島行，行經大武時以天色昏暗，又遇上下雨，自己受傷了，單車也因此損毀，第一時間到大武火車站休息，進一步確認單車無法繼續前進後，想尋找腳踏車維修店，卻因不熟環境，只好到大武警分局大武派出所求援。

大武派出所值班警局楊坤明見跛腳牽著故障腳踏車進派出所的外籍女子，馬上詢問是否需要協助，在梁資佳所長的翻譯下，了解露瑪的需求，兩人先邀露瑪入內休息、吃泡麵，由於大武地區並無專門腳踏車維修店，僅有機車店老闆兼腳踏車維修，找來機車店老闆協助維修後，露瑪終於可以繼續後續行程。

無獨有偶，三名波蘭籍登山客，揹著登山重裝欲挺進南橫山區的栗松溫泉，走到海端鄉時已天色昏暗，難以繼續前進，在尋找適合的紮營地，卻苦尋不著之際，遇上關山警分局的警察巡邏車，趕緊揮手求援，海端分駐所副所長黃自成及警員邱成看著雨中有人揮手，立即停車了解三名登山客的困難後，協助去電初來國小協調，獲得同意在操場旁綠地紮營。

黃自成及邱成「好人做到底」，載著三人到初來國小，令波蘭登山客好感動，在員警離去前還特地邀請合影留念。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/