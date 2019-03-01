「救救我兒子！」老父求警 21歲男吞藥送醫無大礙

2019-03-01 15:32

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市21歲蔡姓男子，昨天晚間因細故與友人起了爭執，不料返家後又因瑣事被父親責罵，雙重打擊下，吞了整罐助眠藥物輕生，員警獲報協助通報救護人員，男子送醫後，救回一命。

桃園市蘆竹警分局表示，昨天晚間南崁派出所警員李國駒、吳元耀，到南祥路某社區大樓巡簽，一位老先生一見到員警，連忙大喊「救救我兒子！」員警上前查看，發現蔡姓男子躺在地上，氣若游絲，眼神渙散，已失去意識，於是急召救護車前來救助。

警方調查，蔡姓男子昨天晚間因細故與友人發生口角爭執，回家後又另因瑣事遭到父親責罵，突生死意，將整瓶助眠藥物開封吞食，所幸男子緊急送醫後，已無大礙。

警方呼籲，自殺不能解決問題，遇到困難應向親友求助，勿因一時衝動，造成憾事。

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