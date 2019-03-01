「穩鵬號」公海喋血 海巡特勤最快明攻堅逮凶嫌

2019-03-01 14:26

〔記者邱俊福／台北報導〕屏東東港籍漁船「穩鵬號」在印度洋公海發生海上喋血事件，僅剩兇手仍在船上，海巡署4名攜帶輕裝備的海巡特勤人員與4名漁業署觀察員搭機前往附近的機場，轉搭我國籍漁船「兆豐277」漁船趕赴現場，原本今天中午將跟現場搜救與監控的我國籍「鴻福88號」漁船會合，籌畫執行攻堅任務，但因海象不佳等問題延緩，目前預計明天中午前抵達。

目前正趕赴現場的4名海巡特勤人員，因搭乘客機，僅能攜帶簡單醫療器材，以及逮捕繩、警棍、頭盔、臉部防護罩等輕裝備，目前船上外籍兇嫌則有刀械、漁網、魚鉤、鏟子等隨手可得的各器械，兇嫌並將下船處以物品擋住，故2漁船會合後，才能視情況，計畫攻堅方式。

海巡署為能儘快積極處理海上救援，精挑細選的4名海巡特勤人員與4名漁業署觀察員搭客機前往附近的斯里蘭卡，包機在23日晚上6點抵達斯里蘭卡的可倫坡機場，隔日上午10點30分搭「兆豐277」漁船前往事發現場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/