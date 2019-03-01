台中毒品較便宜？賓士男稱多買自己吸被警方打臉

2019-03-01 11:26

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣蕭姓男子開賓士車到台中被盤查，起出毒果汁包等大量毒品，他緊張的連聲否認販賣，說因為聽聞台中的毒品比彰化便宜，才經由友人介紹前來台中夜店購買，且因路途關係避免舟車勞頓，才一次買多一點供自己吸食，警聞言直斥是無稽之談，不排除是販毒的推托之詞，訊後依毒品罪嫌送辦再深入追查。

台中市警局保安大隊特勤中隊前晚執行加強取締酒駕勤務，巡經北區漢口路發現一輛灰色賓士車紅線違停且形跡可疑盤查，要求29歲的蕭姓駕駛出示證件受檢時，眼尖特警光是透過擋風玻璃就目視到儀表板上方止滑墊上頭放置一包疑似毒品的白色粉末，經以毒品試劑初篩檢測後，果然呈現K他命陽性反應。

警方隨即又在車內查獲毒果汁包22包（重247.54公克）、毒梅錠7包（重8.54公克）、K他命毒品31包（重71.87公克），自稱目前無業的蕭男被帶回偵辦時供稱，住在彰化縣社頭鄉，因聽聞台中的毒品比彰化便宜許多，才經由友人介紹到台中夜店向藥頭購毒，且因路途關係避免舟車往返勞頓，才一次買多一點，滿足自己吸食需求。

由於蕭男攜帶大量毒品，警方對其說詞持保留態度且直斥是無稽之談，不排除是販毒的推托之詞，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再進一步深入追查毒品來及流向。

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