公寓頂加燒死外籍男女學生 女房東GG了

2019-02-27 21:11

［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林區承德路四段巷內一棟3層樓公寓2017年8月10日晚間7時餘，因3樓無人空房間排風扇電源走火，造成承租頂樓加蓋雅房的27歲吐瓦魯籍學生艾隆爾，和22歲吉里巴斯籍的女友麥伊妲喪生火窟，士林地院審結，認為房東疏於維修電器導致短路起火，將陳姓女房東依過失致死及公共危險罪，判處有期徒刑1年2月，可上訴。

法官認為，房東出租房屋供他人使用牟利，卻疏於注意用電安全，以致該戶3樓房屋發生火災，除3樓、3樓頂加內裝潢燻黑、牆面受燒剝落、隔間牆角材燒失，家具燒毀，還燒毀隔鄰的3樓頂加，且被害人艾隆爾、麥伊妲正值青年，不辭千里至我國求學，卻因火災魂斷異鄉，致其家屬悲慟逾恆，斟酌陳姓房東始終否認犯行，未能與被害家屬達成和解，量處主文之刑。

審理時，陳姓房東不認過失，還指鄰居的頂加才是起火點，律師則說，消防局火調科人員資歷淺，鑑定報告缺乏參考價值，只能證明房內排風扇確有插電，但無法斷定排風扇就是起火原因。

判決指出，陳姓房東將承德路4段277巷內一處公寓3樓與頂樓加蓋各隔成5間房間出租，其中3樓C號房發生火災前無人居住，房東疏於注意未拔除排風扇電源線，也未妥慎維護保養電源線，以致電線老舊破損或使用年限過久發生短路，進而引發火災。

案發當晚，3樓C房排風扇電源花線因短路引燃周邊可燃物起火，除燒及3樓其他房屋外，並延燒到頂加及隔鄰的3樓頂加，其中，3樓頂加的鐵皮屋頂受燒塌陷，承租3樓頂加C房的艾隆爾及其女友麥伊妲因未能及時逃出火場，均因一氧化碳中毒造成窒息，導致呼吸性休克死亡。

法官採信台北市消防局的火災鑑定書，認定起火戶就是3樓C房，起火點為排風扇下方一帶，電源線經鑑定有短路痕，證明案發時排風扇處於通電狀態，而該房無人居住，也無其他火源，火勢確實起於電源線本身短路發熱；建築物所有權人應維護建築物設備安全，案發時3樓C號房已半個月無人居住，房東應拔除排風扇電源線。

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