3度強摸搓3歲男童下體挨告 旅館色主管竟稱小GG才會長大

2019-02-27 22:17

〔記者王俊忠／台南報導〕在1家商務旅館擔任主任的謝姓男子，於2016年3月到5月間3度對1名女員工的3歲小兒子伸出狼爪，當女員工的面、對男童性器官強行搓揉3到5分鐘，男童與其母抗拒、制止，謝男依然故我、稱是在逗男童玩，無猥褻意圖，且「這樣做，男童雞雞才會長大」；第3次時，男童還對謝男吐口水表達拒絕。台南高分院依對幼童強制猥褻罪合併判謝男3年6個月徒刑。

判決指出，2016年3月到5月間某日，謝男利用女員工帶小兒子（化名小雄）到商旅辦公室的機會，隔著男童尿布與衣物，用手強行撫摸、搓揉其生殖器3至5分鐘，過程中，男童哭叫「不要用」、向謝男表達拒絕。

第2次在2016年3月到5月間某日（與第1次不同日），謝男在商旅辦公室小房內床上，利用女員工幫男童換尿布之際，同樣違反男童意願，用手撫摸、搓揉及彈小雄的生殖器，小雄大叫「不要用」；小雄母親也要求謝住手並撥開謝男的手。

第3次時，女員工帶男童到夜市後回到商旅辦公室，謝男再次隔著小雄的尿布、衣物，強行撫摸、搓揉男童的生殖器3至5分鐘，這回，小雄用吐口水方式向謝男表達拒絕猥褻的意思。

男童的母親證稱，謝男在猥褻兒子時，兒子與她都有表達拒絕，沒想到謝說「小雞雞就要這樣用才會長大，要這樣用」，謝在摸男童下體時看起來很爽的樣子，因為謝是她的主管，如不配合的話，會被謝在工作上找麻煩，休假時還要買東西給謝吃，感覺變成謝的傭人；其他員工證人也說，不敢把謝猥褻男童的事告訴公司上級或警察，若說了，會換他們員工遭殃！

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