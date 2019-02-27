三太子有在看！賭資藏神像、神轎 宮廟竟成賭場

2019-02-27 17:00

〔記者王宣晴／新北報導〕43歲的黃姓男子鎖定新北市三重某間三太子宮廟，竟趁宮主中風，僱用37歲的胡姓男子擔任清柱，62歲的林姓宮主太太把風，在神壇後方的小房間開起天九牌大賭場，吸引不少賭客；警方掌握線報，埋伏多時後進屋查緝，賭客們嚇得衝出房間，趁機將多達20萬元的賭資塞在三太子神像的神衣中及神轎的夾層內，但仍被警方起獲，全數查扣，帶回警局偵訊。

警方調查，黃男平時便在台北市中山區經營賭場，結識了在三重永福街的三太子宮主，日前聽聞宮主中風，臥床不起，本月22日竟將賭場遷往該宮廟，在神像後方的小房間開啓賭場，不到1天便吸引大量賭客前往聚賭，警方循線追捕，隔日晚間埋伏準備攻堅查緝。

警方勘查地形後派出20多名警力封鎖出入口，發現把風人員正在打嗑睡，掌握時機攻堅查緝，24名賭客見警方登門，嚇得衝出小房間，趁隙將20萬的賭資塞進三太子神像的衣服內、神轎的夾層間，警方當場查扣聚賭事證，起獲賭具、監視鏡頭、25萬元賭資及10萬元抽頭金。

但警方見現場賭客神情焦慮，持續搜索，起獲神像、神轎內的20萬賭資，全案共計查獲約45萬元賭資，全數查扣，並將24名賭客帶回偵訊，訊後依法裁罰，並將黃、胡兩男及林婦依賭博罪嫌送辦。

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