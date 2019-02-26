2車擦撞男子疑警吃案 竟是對方趁隙肇逃

2019-02-26 16:14

〔記者王宣晴／新北報導〕43歲的呂姓駕駛日前在新北市三重重陽派出所附近與61歲的黃姓駕駛發生擦撞，雙方皆未受傷，警方獲報趕抵，發現當時車流及雨勢過大，徵得車禍雙方同意後先排除車禍現場，並請雙方前往派出所製作筆錄，不料黃男竟直接駕車離開，呂姓駕駛抵達警局後提出質疑，並在臉書社團貼文求助，引起網友熱議，質疑警方吃案，警方表示，已依規定告發黃男肇事逃逸，並通知他到案說明。

警方調查，本月24日中午12時許，呂男與黃男在三重集賢路、三信街口發生車禍擦撞，警方獲報趕抵，確定雙方皆未受傷，僅有車損，但因當時雨勢過大，加上該路段車流量大，為避免發生二次事故，警方徵得呂、黃兩人同意，調查後先行排除車禍現場，並請車禍雙方前往距離車禍地點200公尺的派出所完成後續程序。

不料，呂男抵達派出所完成酒測及筆錄程序後，發現黃男竟未前往警局，懷疑他躲避酒駕，但警方卻回覆說現場並未聞到黃男身上有酒味，呂男將整個車禍過程貼上臉書社團尋求協助，引起網友熱議，直呼警方吃案，質疑若真有酒駕情事，黃男前往警局的200公尺路程也算是酒駕，若再度發生車禍，警方如何負責。

對此，新北市三重警分局回應，全案已依規定受理，由於當天雨勢過大，加上該路段車流量大，為避免二次事故，調查現場後才請車禍雙方移置到派出所進行後續程序，但黃男並未遵從員警指示，逕自離開，警方已依道路交通管理處罰條例第62條舉發，並將通知黃男到案說明。

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