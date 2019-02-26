清潔車司機對棄嬰來處有印象...「那邊垃圾特別亂」

2019-02-26 16:15

〔記者徐聖倫、陳薏云／新北報導〕新北市新店區柴埕路某垃圾集中場竟發現棄嬰屍體，25日清潔車余姓司機、張姓清潔員收完北市的垃圾，26日清晨5時許回到新店的集中場，同日9時另一名莊姓員工分類時發現棄嬰。余男製作筆錄時不斷回想，最後鎖定在北市大同區，他回憶「我有印象那邊垃圾特別亂，這包就是在那邊收到的。」

余男製作筆錄時也感到很緊張，警方說，他下班後其實有去小酌兩杯放鬆一下，一聽到有棄嬰整個酒醒，趕到派出所時神情緊張。筆錄製作完後，余男為避媒體拍攝，三步併作兩步跑上計程車。

余男今早與警方重新回到昨日收垃圾的路線，余男向警方表示，自己本月22日才到職，昨晚間7時許與53歲張姓清潔員一同前往台北市收垃圾，昨日唯一有印象是位於北市大同區的連棟公寓，平常該處的垃圾、廚餘都會整齊分類，但今凌晨4時許去收垃圾時，卻全部混雜在一起，當時為怕耽誤收垃圾行程，便將所有垃圾廚餘都送上車。

完成所有地點的工作後，余男兩人回到新店區的垃圾集散場整理，整理到最後才發現黑色塑膠袋，此時余男用手捏一捏袋子並問「這是什麼」，張姓男子回「感覺是吃剩的全雞」，兩人便未打開黑色塑膠袋，將其丟置在廚餘桶內。

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