影片曝光！機車騎士遭轎車撞擊騰空飛起倒地滿臉血

2019-02-26 13:26

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市金馬路今天中午驚傳一起交通事故，1輛機車行經路口處時，突與1輛從路旁駛出的轎車發生猛烈碰撞，71歲楊姓機車騎士當場騰空飛起數公尺後倒地，機車也滑行10多公尺，騎士頭部嚴重受創，滿臉是血，轎車駕駛肇事後趕緊上前查看，楊男送醫急救搶救，所幸無生命危險，肇事原因已由警方釐清。

這起車禍事故發生在今天中午左右，1名楊姓老翁騎機車行經金馬路口處時，正好路旁1輛由侯姓男子駕駛轎車要駛入主幹道，不料兩車發生猛烈碰撞，楊翁當場遭撞後騰空飛起，重重倒地後一動也不動，機車則是滑行10多公尺後停住。楊翁送秀傳醫院急救，滿臉是血，所幸無生命危險。

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