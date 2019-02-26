找不到車攻擊泊車小弟 被警制伏還嗆「在台北混很大」

2019-02-26 12:10

〔記者許國楨／台中報導〕兩名年輕男子在台中市一家KTV喝完酒，因忘記車輛停放位置質問泊車小弟未果，作勢打開泊車台抽屜找鑰匙發生推擠，拉扯中兩人分徒手或持刀攻擊泊車小弟造成對方掛彩，警方獲報趕抵制伏兩人上銬時竟還嗆聲「我們在台北混很大」還說：「場面一定要搞得這麼難看嗎？」最後仍被帶回依法送辦。

警方調查，分別為22歲、21歲的劉姓及林姓男子，昨天凌晨共乘一輛賓士車自北部到台中訪友，一行人到北屯區一家自助式KTV喝到4點多，友人因有事先離開，兩人步出KTV因酒意作崇，完全忘了車子是自行停在KTV後方停車場，劈頭就問林姓泊車小弟：「我的賓士呢？」泊車小弟強調並未替兩人泊車也不知道他們開什麼車前來及停放地點，一場混戰竟因此衍生開來。

此時劉男逕自走向代客泊車的臨時櫃台，試圖強開抽屜找鑰匙，林男隨後也跟上，與泊車小弟共3人在櫃台前推擠，泊車小弟見狀退回店內求援，未料兩人緊追不捨，期間林男拿出折疊刀朝泊車小弟揮舞，他情急下雖抬手拍掉刀子仍被劃傷掛彩；劉男則趁機拿起垃圾桶砸向泊車小弟還朝他揮拳造成他鼻子血流不止，現場一片混亂。

警方獲報緊急趕到現場，逞凶2人竟還當做沒事般準備離去仍被攔下，警方先制伏劉男送上警車，林男卻拒不配合管束，且在面對警方壓制過程中不斷罵三字經，還嗆聲「我們在台北混很大」還說：「場面一定要搞得這麼難看嗎？」最後仍被上銬逮捕。

泊車小弟同時到醫院驗傷堅持提告，警方則在訊後將全案依傷害、妨害公務罪嫌送辦。

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