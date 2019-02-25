尋仇對空開槍洩恨 警盯逮5人

2019-02-25 12:43

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕到有女陪侍的小吃部尋歡作樂，竟衍生一連串尋仇報復事件，最後還率眾到仇家住處朝大門開槍及對空鳴槍，槍擊引起警方注意，將涉嫌開槍的5位嫌犯緝捕到案，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送嘉義檢察署偵辦，還有3人在逃，正加緊追緝。

警方調查，蔡姓民眾與鐘姓兄弟於108年1月20日在朴子市某小吃部因酒後細故口角進而互毆，雙方均有受傷，由於蔡某傷勢較為嚴重，致心有不甘欲尋仇，蔡某的友人於2月22日清晨在台南市鹽水區某小吃部發現鐘姓兄弟行蹤，就持棍棒及刀械尋仇，結果誤傷鐘姓兄弟的同行友人。

鐘姓兄弟不某受辱及要為友人出氣，隨即於22日晚間10時50分許，揪集8名嫌疑人分持棍棒、槍械到位於嘉義縣朴子市區的蔡某住處尋仇，因蔡某不在家，就持槍對著蔡家大門射擊及對空鳴槍，雖未造成人員傷亡，但深夜槍聲連響，讓警方顏面掛不住，立即成立專案小組積極偵辦。

幹員調閱相關路口、商家監視器監錄影像，鎖定鐘姓兄弟等嫌犯作案，隨即於23日晚上循線於台南市緝獲犯嫌共5人到案，並起獲犯案槍枝1把、子彈15發。

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