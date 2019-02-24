專偷市場購物民眾 女慣竊下手被巡邏警活逮

2019-02-24 12:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓女慣竊犯缺錢時就會搭著公車到基隆各市場尋找下手獵物，趁著民眾專心購物時，竊取被害人財物。21日上午10時許，警方前往七堵區南興市場巡邏時，發現張女戴著口罩擠進人群中，但她卻不是要購物，眼睛直盯購物民眾的包包。張女下手時，碰巧被警員發現，當場逮捕人贓俱獲。警訊後，依竊盜罪嫌將張女移送法辦。

七堵派出所巡佐傅從源、警員謝嘉興案發時剛好在執行巡簽金融機構勤務，結果發現戴口罩的張女形跡可疑，還擠進人潮壅擠的衣物攤商前，立刻尾隨查看。只見現場的婆婆媽媽在選購物美價廉的衣物時，張女的眼睛卻盯著這些人的皮包。

張女見其中一名被害人專心購物，利用衣物當掩飾，偷走皮包，警方見狀，即刻將他逮捕，被害人還一臉錯愕，不知道自己的皮包剛剛已經被偷走。。

警方調查，張女當天得手2次，購取得5千8百元的贓款，還有多張信用、提款卡及名牌包。警訊後，依法將她移送法辦

基隆市警三分局長陳瑞基呼籲，在菜市場、車站，人多的地方容易有扒竊出沒，皮包最好背在前面，看緊貴重物品，已將這些行竊慣犯建檔列管，並派便衣警察在南興市場內巡守，要讓來採買的民眾能安全、安心的採買。

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