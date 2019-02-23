金山磺港漁港火燒船 竟是喪偶酒鬼縱火…

2019-02-23 20:53

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市籍35噸「新建益166號」漁船今天凌晨在金山區磺港漁港突然冒出大火，消防單位緊急灌救，仍付之一炬。警方偵辦發現，起火原因竟是人為縱火。

金山派出所長警員潘軒碩調閱漁港周邊監視器畫面發現，案發前，郭姓男子騎機車縱火燒船。警方聯絡車主67歲郭男到案，他坦稱，妻子剛過世，他心情不好，原想用水管抽取機車內汽油，裝在1公升寶特瓶內後自焚，但酒後失控，以汽油潑灑漁船縱火。

郭男對於自己酒後失控促成大錯，懊惱不已。警訊後，將郭男依涉犯公共危險及毀損罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。

停泊在磺港漁港內的新建益166號漁船在今天凌晨2點左右，被岸巡二總隊士兵從港口監視器發現竄出火舌，趕緊通知新北市消防局等單位，耗費2小時撲滅火勢。

船東被海巡通知到場，看到漁船付之一炬傻眼，初步估計損失約400多萬，船上的儀器還能不能用，要檢查後才知道。

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