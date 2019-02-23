大貨車剎車不及追撞3車 釀稀硫酸外洩意外

2019-02-23 16:17

〔記者歐素美／台中報導〕潘姓男子駕駛大貨車載運稀硫酸、液鹼等化學物品，今天中午行駛西濱快速道路，由北往南，下高美匝道至三順路口時，疑剎車不及追撞前方停等紅燈的小貨車、聯結車及油罐車，致車上載運的稀硫酸外洩，消防及環保人員趕到現場，穿著防護衣，並以吸液棉救災，大貨車駕駛潘男因硫酸造成四肢5%燒灼傷，小貨車駕駛林男則頭、手擦挫傷送醫，幸無大礙，已陸續出院。

清水分局表示，潘男駕駛大貨車，車上載運5桶桶子，其中1桶為3噸的液鹼、1桶3噸的水及3桶3噸共9噸的稀硫酸，今天中午12點多，從西濱快速道路下高美匝道時，疑未注意車前狀況，一時剎車不及，追撞前方停等紅燈的小貨車、聯結車及油罐車，4車撞成一團，交通大亂。

警方調查，大貨車駕駛潘男（43歲）、小貨車駕駛林男（63歲）、聯結車駕駛詹男（34歲）及油罐車駕駛蔡男（37歲）皆未酒駕，因大貨車撞擊力道大，小貨車首當其衝，造成小貨車駕駛林男手頭多處擦挫傷，潘男也被車上載運的稀硫酸外洩波及，造成四肢5%2度燒灼傷，兩人經送往童綜合醫院急救後無大礙，陸續出院。

因大貨車上載運的是化學物品，消防局接獲報案後不敢輕忽，清水、梧棲分隊出動化災處理車等前往救災，消防及環保人員也到場，分別穿著防護衣，並以吸水棉等防止外洩的稀硫酸等危害。

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