綠帽夫臉綠！ 找到妻子的「嘉明味內褲」 卻告不成通姦

2019-02-23 12:15

〔記者黃捷／台北報導〕50歲杜姓男子與47歲謝姓女子發生婚外情，除多次進出摩鐵，還一起出國，行徑大膽連周遭親友都看不下去，主動告訴謝女丈夫。謝夫知道後氣得提告妨害家庭，還提出兩人疑似偷情留下的「原味內褲」佐證，雖然鑑定研判確實混有兩人DNA，但因不是姦淫現場扣得的證物，台北地檢署仍處分不起訴。

謝夫提告指出，2017年4月間突然接獲友人電子郵件，裡頭寫到杜男與謝女非常要好，「到了有點令人困擾之地步」，進一步追問發現，兩人婚外情竟已發展逾5年，他遂登入謝女的信箱，找到約280筆LINE對話紀錄，裡頭談及多間摩鐵地點，彙整出兩人於2013至2017年間，至少偷情66次。

謝夫並指，他另透過法院民事訴訟調取入、出境紀錄交叉比對，發現兩人曾搭同班飛機出國5次，在國外生活日數疑似高達119天。

謝夫雖提供他質問謝女的LINE對話紀錄，謝夫表示：「做愛的影片，你們自己有拍，你心裡有數。」謝女回稱：「你現在到底要怎樣？」「好啦，那我承認就是這樣子」，以及夫妻倆吵架的錄音檔，但檢察官認為，謝女並未正面回應指控，難憑這些對話內容就認定外遇。

另外，謝夫還提供一件女性內褲，聲稱是在家中衣櫃找到的，不是他買的，就他了解也不是謝女買的，應該是杜男買來幽會時穿的，而這件內褲沒有洗過，要求送鑑定並做為通姦證物。

檢察官在徵得謝女、杜男同意後，將兩人唾液及內褲送往刑事局鑑定，發現內褲褲底確實混有兩人DNA，但因該內褲不是在姦淫現場取得的物品，又沒有其他蒐證光碟佐證是偷情時穿的，無法排除在提告前已被汙染，難僅憑此證物認定兩人外遇，遂處分不起訴。

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