人妻不和老公嘿咻卻懷孕 挨告嬌羞回顧「那一次」

2019-02-23 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕曾姓女子婚後甚少與老公行房，後來發現自己懷孕，某天和老公吵架，氣憤告訴老公，小孩不是他的種，曾女生下小孩後，老公比對DNA，發現真的戴了綠帽，因此怒告曾女和小王郭男通姦，不過之後雙方和解，曾女老公撤告，法院判公訴不受理。

《蘋果日報》報導，曾女和老公是研究所同班同學，曾女雖結婚當上人妻，卻無法忘掉青梅竹馬國中同學郭男。婚後1個多月，曾女就拒絕和老公行房，曾夫體諒妻子不適應兩人生活，也沒強求。

2017年過年期間，曾女心情不好約郭男出門談心，兩人一起到陽明山溫泉飯店聊了一整夜，並發生關係，曾女事後懷孕。

曾夫雖對於要當爸爸感到高興，但總有疑惑和曾女許久沒有行房，怎麼會有小孩。小孩出生後，曾夫做DNA比對，結果小孩真的不是他的，決定對老婆和小王提告。

報導提到，曾女到案後坦承與郭男上床，且只有在陽明山那一次，談到過程不禁嬌羞起來：郭男也坦承與曾女發生關係，甚至對於中年得子感到開心。檢方將曾女、郭男起訴，法院審理時，曾夫決定與2人和解並撤告，不想再有瓜葛，法官遂判決公訴不受理。

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