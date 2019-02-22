盧秀燕不解為何有人反對和平 網：怎不提兩岸和平條約

2019-02-22 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕近日兩岸和平協議議題引起熱烈討論，國民黨籍台中市長盧秀燕今（22日）對此表示，多年來大家都希望兩岸化敵為友、感情增進，這也是全民共同願望，「難道有人反對和平嗎？」盧不懂為何要反對和平。

另外，針對兩岸政治協議須經公投程序一事，盧秀燕認為總統大選已經是最新的民意選擇，舉行公投是浪費預算之舉，也不尊重總統選舉，「尤其總統負責兩岸、負責外交！」促進兩岸和平的候選人勝出，就代表人民支持他的政見。

對此，有鄉民引用立委洪慈庸的發言回應，「難道太陽餅包太陽嗎？」意指和平協議裡絕對沒有和平。其他網友表示，「我不反對和平，我反對協議」、「抱歉，我台中人，見笑了」、「又在騙了，問題不在和平，是協議兩個字」、「和平條約也是和平啊，你怎麼不提和平條約」。

洪慈庸今在臉書上表示，和平協議屬於「國內法」範疇，簽了就是認定台灣是中國一部分；沒人不想要和平，但就跟太陽餅裡沒有太陽一樣，和平協議裡絕對沒有和平。

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