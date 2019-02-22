台大生施暴前女友 校方啟動性評會調查

2019-02-22 15:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕媒體報導台灣大學有名謝姓學生對前幾任女友暴力相向、軟禁甚至性侵對方等，女方亦受訪控訴，並稱台大校方處置不當；對此，台大校方下午回應，稱已啟動性平會展開調查。

《蘋果日報》今大篇幅報導，1名台大謝姓男學生疑似恐怖情人，謝生的2任前女友受訪控訴，稱遭該男暴力對待，如傳訊威脅用刀砍、當面持腳踏車砸人，掐胸至瘀青，軟禁限制自由，甚至更有性侵等情事；

而1名女方母親則控訴台大校方性平會處置不當，讓女兒跑輔導室二次傷害，男生卻無懲處、治療或輔導，也曾致電台大校安中心，竟聽見「有時候這種事情不可以只怪男生」等語，痛批台大養虎為患。

對此，台大表示，關於電機系謝姓同學的新聞事件，因媒體所報導的內容涉及許多案件，並非均與謝同學有關；而與謝同學有關的部分，學校均有適當處理並持續關切。

台大也指出，學校的性別平等教育委員會已在19日接到相關檢舉案，已正式立案調查，啟動調查程序；後續也進行相關輔導與諮商，並持續關懷同學，提供協助等。

另外，有媒體報導謝姓學生已經休學，但台大校方稱需保護學生個資，不願證實該生是否休學。

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