順藥參與生控私募 蔣孝嚴兩表弟挨告

2019-02-22 10:33

〔記者錢利忠／台北報導〕順天醫藥（6535）公司董事會上月決議，分階段參與生控基因疫苗（以下簡稱生控）之私募，此舉卻引來小股東不滿，質疑私募案坑殺小股東，受小股東委任的律師謝憲杰今早赴台北地檢署告發，指控生控法人董事所指派的代表人章修綱、章修績、李貴輝，以及順藥公司董事暨總經理林榮錦等人，涉違反證券交易法之非常規交易、特別背信等罪。

章修綱、章修績兩兄弟的父親章澣若，是章孝嚴（已改名蔣孝嚴）母親章亞若的胞弟，當年蔣孝嚴、蔣孝慈曾寄居在新竹外婆家，直到考上大學才搬走；蔣孝嚴兩兄弟的外婆也就是章修綱兩兄弟的奶奶，比蔣孝嚴兄弟小約10歲的章修綱、章修績兄弟，可說是被表哥蔣孝嚴、蔣孝慈看著長大的。

林榮錦的經歷也十分顯赫，他投資創立的事業體超過30家，曾被外界喻為生技業的艾科卡（Lido Anthony Iacocca），但卻被前東家、生技廠東洋控告背信案纏訟多年。

謝憲杰表示，順藥曾發佈重訊，以每股新台幣2元，總金額不超過1億6078萬6880元的價格，認購生控公司的私募案，另一方面順藥卻以3倍高的價格，以每股5.89元購買生控的最大法人股東及法人董事英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited持有的老股，2筆交易約定價格相差近3倍，疑有坑殺小股東權益、掏空公司等不法情事，為此將代表小股東提出告發。

生控股東臨時會上月通過辦理私募1億股，順藥將以每股2元，參與生控私募，股數不超過80393440股，總金額不超過新台幣160786880元，順藥可在上述限額內，分3次參與生控私募，第1次認購1000萬股；在取得老股部分，順藥則將以每股5.89元購買。在第1次私募認購與購買老股後，順藥將取得生控23.79％股權。

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