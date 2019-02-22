胸部被掐到瘀青...女控遭台大恐怖男友軟禁當性奴

2019-02-22 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕台大傳出恐怖情人事件，一名謝姓高材生被女子指控，曾遭他軟禁、性侵、施暴，想要分手還被謝男情緒勒索，行徑相當誇張。

《蘋果日報》報導，女子透露謝男追求她時表現相當貼心，沒想到交往後變了個人，心情不好就會打她，像是甩巴掌、打肚子，甚至用力掐捏胸部出現瘀青。更恐怖的是，謝男還會逼迫女友待在男生宿舍，拿走她的衣物防止她逃走，女子心有餘悸地說，謝男會要求她在指定時間躺上床，「他想要的時候，就要給他用」。

報導指出，女子不堪受虐提出分手，謝男則裝可憐道歉或情緒勒索。另一名謝男的前女友也對控訴女子的遭遇感同身受，她最後因為在謝男手機發現少女裸照，憤而分手。

報導表示，謝男的行徑曾被人PO上網，他也發布影片道歉，在片中聲稱是因為女友有錯才施暴。控訴女子指出，她曾到法院聲請保護令獲准，台大校方也為此召開性別平等教育委員會，結果只是雙方個別接受輔導，女子的母親痛批台大「養虎為患」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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