求愛被拒砍學妹 世新學長判6年再被求償500萬

2019-02-21 18:25

〔記者溫于德／台北報導〕世新大學英文系陳姓學生長期追求石姓學妹不成，前年12月11日竟帶刀進校園，追殺石女3刀，高等法院去年12月18日依殺人未遂罪判陳男6年徒刑，可上訴；民事部分，陳男再遭求償醫療費、精神慰撫金等共500萬元，台北地院今天開庭，諭知全案3月14日宣判。

據悉，500萬元已包括陳男先行賠償的20萬元，但因陳男認為求償金額過高，今天仍委託律師請求駁回；原告石女則透過律師提供受傷照片、診斷證明書與個案身心評估表等證據，請求法官審酌石女受害時尚未成年，事發後也影響人格發展與建立親密關係等。

法官庭末確認雙方均無意見補充後，定下月14日下午5點30分宣判。

刑事判決指出，前年21歲的陳男追求小一屆的石女不成，竟在世新舍我樓301教室外，持水果刀找石女談判，雙方爭吵後，陳男持刀追砍石女數刀，導致石女頭、頸與耳後等處血流不止，所幸在場助教及時壓制陳男，將石女送醫。

陳男一審被依殺人未遂罪判刑5年6月；但二審認為，陳男下手凶狠，也無誠意和解，加重改判為6年徒刑，現已上訴三審。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/