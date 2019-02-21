順藥入股生控進軍免疫醫學領域 小股東質疑掏空喊告

2019-02-21 18:09

〔記者錢利忠／台北報導〕順天醫藥（6535）公司董事會上月才決議，將分階段參與生控基因疫苗（以下簡稱生控）之私募，取得流通在外股數1,447萬股，消息曝光後，卻引來小股東不滿，質疑該私募案有坑殺小股東權益、掏空公司等不法情事，受小股東委任的律師謝憲杰今表示，明將赴台北地檢署告發生控法人董事所指派的代表人章修綱、章修績、李貴輝，以及順藥公司董事暨總經理林榮錦等人，違反證券交易法之非常規交易、特別背信等罪。

章修綱、章修績兩兄弟的背景顯赫，章修綱父親章澣若，是章孝嚴母親章亞若的胞弟，當年章孝嚴、章孝慈兄弟，曾寄居在章亞若位於新竹的娘家，直到兩兄弟考上大學才搬走，比章孝嚴兄弟小約10歲的章修綱、章修績兄弟，可說是被表哥章孝嚴（已改名蔣孝嚴）、章孝慈看著長大的。

至於林榮錦的經歷也十分顯赫，他投資創立的事業體超過30家，曾被外界喻為生技業的艾科卡（Lido Anthony Iacocca），但卻被前東家、生技廠東洋控告背信案纏訟多年。

謝憲杰表示，順藥曾發佈重訊，以每股新台幣2元，總金額不超過1億6,078萬6,880元的價格，認購生控公司的私募案，另一方面順藥卻以3倍高的價格，以每股5.89元購買生控的最大法人股東及法人董事英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited持有的老股，2筆交易約定價格相差近3倍，疑有坑殺小股東權益、掏空公司等不法情事，為此將代表小股東提出告發。

生控股東臨時會上月通過辦理私募1億股，順藥將以每股2元，參與生控私募，股數不超過80,393,440股，總金額不超過新台幣160,786,880元，順藥可在上述限額內，分3次參與生控私募，第1次認購1,000萬股；在取得老股部分，順藥則將以每股5.89元購買。在第1次私募認購與購買老股後，順藥將取得生控23.79％股權。

順藥總經理暨林榮錦曾表示，生控的產品線與其研發平台的發展潛力，是順藥決定入股生控的主因，尤其順藥與金樺合併後，已具備蛋白質藥物的開發能力，再併入生控的研發平台，其研發能力將再度升級，進入炙手可熱的免疫醫學領域。此一入股後，不僅將使生控獲得持續營運的資金，加速研發速度，順藥未來也將透過生控的融合蛋白新藥開發平台，取得候選藥物，充實產品線。

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