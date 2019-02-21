遭挾持36小時！穩鵬號台籍船長等6人跳海逃生獲救報平安

2019-02-21 14:34

［記者陳彥廷／屏東報導］全國關注的「穩鵬號」海上喋血案，今天下午終於傳出3名台籍人士獲救的好消息！

穩鵬號漁船昨天凌晨船上2名菲律賓籍漁工發生口角，後來1名漁工憤而持刀行兇，並殺死1名漁工，隨後並喝令全船人員跳海，船長陳振茂雖反鎖駕駛艙，但仍被該名兇手及其同黨暴力破窗，並以人數及武器優勢威逼船上約10人進入船艙拘禁。

整起事件經過36小時的演變，一如預料，該名已抓狂的殺人兇手變本加厲，中午傳出拿刀作勢要攻擊3台籍人士及其它不願配合的外籍船員，情勢急轉直下，船上人員危在旦夕。

「被追殺趁隙跳船！」船長陳振茂的弟弟轉述，下午一點多接獲哥哥的衛星電話，說他們3個台灣人以及3名外籍船員，因為不願配合兇黨，不斷被威脅，甚至中午還被兇黨以武器作勢攻擊，他們6人在被追殺之時，見有可趁之機，決定跳海求生。

陳振茂的弟弟陳世和說，剛剛獲救還是兵荒馬亂，6人應該是被鴻福88號救起，現正和台灣官方聯繫狀況，事發後就不斷關心整起事件發展的立委莊瑞雄指出，確定船長陳振茂、輪機長高信光、漁業署觀察員楊文斌先是跳海，並獲得友船救援，現在跳海的6人員平安，海巡署已派艦出發，農委會則提供最大協助。

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